Parents de rugbyman heureux. L'intégrale

Voici un témoignage illustré sur le petit monde de l'ovalie, un manuel de survie et quelques souvenirs en vrac. Maman a peur, papa conseille et encourage, les éducateurs et les potes forgent le caractère, les bénévoles se donnent sans compter. Puis Léo grandit et l'éducateur devient entraîneur, le pote se transforme en concurrent pour une titularisation. Mais ce qui transparaît, toujours, c'est la transmission, que ce soit du ballon entre copains ou des valeurs du Rugby, d'une génération à l'autre.