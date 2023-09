La princesse et le grenouille. Tome 1, Y'en a mar(r)e !

" Des princes, il y en a plein les couloirs des palais, alors qu'une grenouille qui parle, on n'en croise pas tous les jours sous son soulier de vair... " Louise a 7 ans et c'est une princesse. Sa vie s'écoule paisiblement : elle étudie, joue, se chamaille avec ses copines princesses. Tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'une grenouille sûre de son charme, qui lui demande de l'embrasser, afin de se transformer en prince charmant. Mais Louise a 7 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire d'un prince charmant ? Alors qu'une grenouille qui parle, ça, c'est pas courant !