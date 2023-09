Dieux et pharaons de l'Egypte ancienne

Il y a près de six mille ans, les bords du Nil ont vu éclore une civilisation riche et florissante. Trente dynasties royales se sont succédé en Egypte, jusqu'à la conquête du pays par Alexandre le Grand. Ce royaume prospère, porté par la foi en ses dieux et en ses pharaons, a connu durant trois millénaires un rayonnement culturel sans précédent, de l'Afrique au monde gréco-romain. Pensées et mythes se mêlaient alors en un vaste échange universel, dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers. Enrichi d'un lexique, d'une chronologie et de cartes, ce dictionnaire est une plongée érudite et passionnante dans les cultes et les croyances de l'Egypte ancienne.