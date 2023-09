Croire, ça ne sert à rien. Et pourtant, ça change tout !

Qu'est-ce que le bonheur ? Quel est le sens de la vie ? Comment moins souffrir ? Comment mieux aimer ? Et si les réponses à ces grandes questions qui nous animent toutes et tous avaient déjà été données il y a deux mille ans ? Et si Jésus nous avait en fait donné toutes les clés pour pouvoir trouver le bonheur et la paix ? Pour celui qui n'est pas initié, ce message peut paraître désuet, illégitime ou décrédibilisé, et pourtant il rassemble encore près d'un tiers de l'humanité. Car en effet, en plus de n'avoir rien à perdre, on peut tout gagner à croire. Ce livre est un bref chemin intérieur, une quête vers le bonheur, pour comprendre combien croire, si ça ne sert à rien en apparence, peut pourtant tout changer dans nos existences.