Géopolitique du Japon. L'empire insulaire

A la question d'un journaliste américain sur la politique étrangère du Japon, un ancien ambassadeur japonais répondit : "nos histoires sont différentes, votre pays est construit sur des principes, le Japon est construit sur un archipel" . Selon cette assertion, récurrente, la réalité géographique s'imposerait au Japon tandis que l'idéalisme caractériserait l'Occident. Mais davantage que l'insularité en soi, c'est la situation à l'extrémité de l'Eurasie, au large de la grande Chine qui ne l'a jamais conquis mais dont la civilisation l'a imprégné, qui a encadré sa géohistoire. La richesse biogéographique de ses milieux combinant terre et mer ont été de puissants atouts. Longtemps déchiré par des guerres intestines, unifié face à la menace coloniale européenne au XVIe siècle et au XIXe siècle, le Japon articule sa politique sur une dyarchie originale, composée d'un empereur, au pouvoir religieux mais également temporel, et d'un gouvernement central, civil : shôgun, militaires puis, de nos jours, institutions démocratiques. La politique de défense, l'identité nationale et les litiges frontaliers toujours existants avec les pays voisins (Chine, Corée, Russie) et le soft power de la J-Pop accompagnent sa puissance économique et technologique. Le Japon se retrouve dans une situation inconfortable puisque le pays qui est devenu son premier client et son premier fournisseur est la Chine, rivale de son allié militaire et diplomatique, les Etats-Unis.