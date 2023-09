Les étoiles du football. Edition 2023

Messi, Haaland, Maignan, Pedri, Salah, Mbappé, ... Ils sont déjà célèbres ou en voie de le devenir, ils évoluent en France ou à l'étranger, en club ou en sélection nationale, et ont tous marqué les derniers championnats et compétitions de leur empreinte footballistique. Mais quel chemin ont-ils parcouru pour tutoyer aujourd'hui la légende ? Quelles sont leurs qualités techniques ? Qui s'est particulièrement distingué et a remporté le plus de trophées ? Cet album richement illustré vous propose une galerie de portraits exceptionnelle où défilent plus de 70 joueurs, plus talentueux les uns que les autres.