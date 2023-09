N'aie pas peur Ours brun !

Ours brun se promène dans la forêt en quête d'un dîner. Soudain, le vent se lève et le soleil se couche... Il fait sombre. Ours brun a peur. Il ne retrouve plus le chemin de sa tanière. Heureusement, Ours brun peut toujours compter sur ses amis qui partent à sa recherche... Une belle histoire qui aborde la peur du noir, mais aussi l'entraide et la solidarité au sein d'un groupe d'amis.