Incroyables animaux disparus ou menacés

Nous avons la chance inouïe de partager notre planète avec des créatures extraordinaires. Plus nous en apprenons sur elles, plus nous sommes en mesure d'assurer leur protection pour les années à venir. Du mammouth laineux à la baleine bleue, cet ouvrage met en lumière, grâce à de superbes illustrations, des animaux qui ont disparu, des animaux qu'on pensait disparus - mais à tort ! - et les animaux aujourd'hui protégés.