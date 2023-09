Sans fard. Comment le maquillage a changé ma vie

Un homme a-t-il le droit de se maquiller ? C'est la question que s'est posée Fabian toute sa vie. Passionné de déguisement et de make-up, il lui a fallu des années pour se sentir à l'aise avec son corps et son identité. Bien que ce livre le dévoile à travers une multitude d'anecdotes, le souhait de Fabian ici est avant tout d'aider ceux qui bataillent pour s'accepter tels qu'ils sont vraiment. Voici le chemin qu'il a emprunté pour réussir à s'assumer. Découvrez ses conseils sur la vie d'influenceur, de créateur, mais également sur la vie en couple. Enfin, suivez ses tutos make-up illustrés en pas à pas et reproduisez-les chez vous ! Aujourd'hui suivi par des millions d'abonnés, fondateur de sa propre marque de cosmétiques, Fabian livre un témoignage à son image : touchant, sensible et plein d'humour.