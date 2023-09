Star Wars L'Intégrale : Episodes 1 à 9

Toute l'histoire de la saga Star Wars, d'Anakin et Leia à Rey et Kylo Ren ! L'intégrale des récits complets des neuf films Star Wars, réunis pour la première fois en une seule histoire, dans un bel album collector. Un grand format et une narration épique pour une immersion totale dans la légende intergalactique. Résumé : Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Sith s'affrontent autour de la Force, un champ énergétique mystérieux leur procurant de grands pouvoirs. Réunis dans une Alliance Rebelle, les Jedi maîtrisent le côté lumineux, pour maintenir la paix et l'équilibre. Les Sith, eux, utilisent le côté obscur, pour dominer l'Empire et soumettre les planètes. Tous les films Star Wars dans une seule grande histoire entre le bien et le mal... Que la Force soit avec toi ! Dès 6 ans.