Le discernement. A l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider

Qui n'a jamais été hanté par la mauvaise décision ? Qui n'a jamais douté d'un choix qui engage fondamentalement l'existence ? Même à l'âge de la société liquide qui donne à croire que tout engagement n'est que provisoire et toute décision relative, la vie comme le passage à l'âge adulte se chargent de modérer cette arrogance moderne. Comment, alors, prendre la meilleure décision au regard des circonstances et du but à atteindre ? Comment choisir la bonne option dans une société prompte à condamner toute décision dans l'instant et sans appel ? Grâce au discernement, nous précise l'auteur sans ambiguïté. Ce dernier, en s'appuyant sur des exemples concrets, nous donne la mesure de ce qu'est le discernement, en le distinguant du savoir pur, du raisonnement, du consensus ou de l'analyse technique. Il nous donne les clés intérieures pour exercer cette notion fondamentale dans un monde complexe, mouvant, perpétuellement dans l'urgence et qui a oublié la sagesse des anciens. Le discernement est pourtant à la portée de tous : aussi utile pour les puissants qu'à hauteur de nos propres responsabilités. Il est LA vertu des temps de crise qui fait grandir notre intelligence des situations et notre capacité à bien décider, nous révèle François Bert avec toute la justesse de l'expérience vécue. Saint-Cyrien, ancien officier parachutiste à la Légion étrangère, et créateur en 2011d'Edelweiss RH, François Bert accompagne ou forme des dirigeants à la prise de décision sur les sujets humains et stratégiques. Fort de cette expérience unique et éprouvée, il a fondé en 2019 l'Ecole du Discernement au profit des décideurs publics et privés. Conférencier et chroniqueur dans de nombreux médias, il est notamment l'auteur de l'essai Le temps des chefs est venu (2016, Edelweiss Editions).