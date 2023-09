La philosophie du manager. Tome 1, Clés pour se connaître et comprendre son environnement

Grâce à la philosophie, à la littérature et à la mythologie grecque, François Bacalou porte un regard nouveau sur ses actions passées, son métier de manager et son quotidien. Cet essai fera office de guide pour les managers curieux, les leaders d'équipes et plus généralement tous les membres d'un collectif désirant mieux comprendre les organisations, les atmosphères et les dynamiques dans lesquelles ils travaillent. Il sera également un point de départ à une réflexion plus large sur nous-mêmes et les choix que nous faisons tous les jours. Dans ce premier tome, François Bacalou s'intéresse tout d'abord à ce qui fait notre humanité. En effet, comment appréhender la complexité des dynamiques qui se créent au sein d'une organisation ou d'une équipe sans se connaître soi-même et les autres ? Il fait ainsi une synthèse des écrits philosophiques concernant la nature humaine et l'environnement par nature instable dans lequel nous évoluons. Dans le second tome, il appliquera ces principes au monde du management.