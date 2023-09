A l'occasion de l'exposition Van Gogh à Auvers qui se tiendra au musée d'Orsay à partir du 3 octobre, Connaissance des Arts consacre le 3e numéro jeunesse de 2023 à Vincent Van Gogh. Artiste majeur, né en 1853 aux Pays-Bas et mort en 1890 à Auvers-sur-Oise. Son oeuvre très naturaliste a été inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme et annonce le fauvisme et l'expressionisme.