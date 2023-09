Connaissance des arts. Hors-série : Modigliani et Paul Guillaume

Amedeo Modigliani est né en 1884 et mort en 1920. Il incarne l'artiste maudit : il produit beaucoup, vend peu, s'abime dans l'alcool, la drogue et les liaisons orageuses et meurt à 35 ans. Paul Guillaume, né en 1891 et mort en 1934, est un marchand et collectionneur d'art moderne. Ils se rencontrèrent grâce au poète Max Jacob en 1914. Paul Guillaume représenta Modigliani et le mécéna en louant pour lui un atelier à Montmartre.