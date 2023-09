Journal Histoire du Soufisme 8. KHALWA : Soufisme et retraite - Sufism and Seclusion

I SOUFISME ET RETRAITE - SUFISM AND SECLUSION M. Baha TANMAN. La cellule de retraite (halvethâne/khalwatkhâna) : spécificités architecturales et fonctions mystiques (traduit du turc par Thierry ZARCONE). Ibn 'ARABI. Sur la notion de khalwah. Le Vide primordial et la retraite cellulaire (Traduction de Michel VALSAN, présentation de Denis GRIL). Nelly AMRI. La khalwa au Maghreb oriental du IVe/Xe siècle au Xe/XVIe : quelques remarques sur la pratique, ses lieux et sa diffusion. Rachida CHIH. La retraite cellulaire comme méthode d'éducation spirituelle des disciples dans les voies soufies. Thierry ZARCONE. Seclusion (halvet) in Ottoman Sufism : from hollow trees to convent cells. Stéphane A. DUDOIGNON. Khalwat ou exil intérieur ? La poésie soufie du tadjikistan soviétique et ses relectures actuelles. Sara KUEHN. Buddhists, Turks and trees : notes on the practice of khalwa among the early Khalvatiyya. Gianfranco BRIA. La pratique de la halvet dans les milieux soufis albanais en Albanie et au Kosovo. Zaïm KHENCHELAOUI. Essai sur les origines de la khalwa, esseulement de Dieu, esseulement de l'homme. Marie-Paule HILLE. La retraite cellulaire de Ma Qixi : naissance d'un saint et d'une communauté religieuse dans le nord-ouest de la Chine à l'aune du XXe siècle. II. MISCELLANEA Samuel VERLEY. The hills of Khidr in the Black Sea region (Turkey) : local legends, Sufi architecture and rituals Mehran AFSHARI. La "feuille de rêve" dans le rituel des Qalandars : autour d'une parole de Shams-i Tabrizî (traduit du persan par Mojane Membrado). BAI Haiti / Bakhtiyar ISMAILOV. Un manuscrit inédit sur les soufis du Xinjiang au XXe siècle : le Tâ'rîkh Khâtirât (traduit du chinois par Paul Miazga et Marie-Paule Hille).