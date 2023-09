N'attends plus pour te soigner

"Ce livre, c'est ton routard du rétablissement. Je te donne mes conseils pour faire avancer ta quête de bonne santé physique et mentale, mais aussi ceux destinés à t'offrir une meilleure qualité de vie." Douleurs chroniques, déprime, mal-être... certain.e.s ont tendance à minimiser ou à laisser traîner leurs souffrances, physiques ou psychologiques, par peur des traitements ou par manque de temps. D'autres, au contraire, ont déjà de nombreuses consultations derrière eux.elles, sans qu'aucun diagnostic n'ait été posé, et sont découragé.e.s à l'idée de devoir recommencer. Si toi aussi, tu ne te sens pas bien depuis un moment, laisse-moi te prouver que tu peux changer de cap et devenir le personnage principal de ton rétablissement ! A travers son parcours personnel, son métier de pair-aidante et divers témoignages de patientes qu'elle a rencontré.e.s, Marie Selene s'adresse à celles et ceux qui ne vont pas bien (et à leurs proches) pour les aider à trouver la force de régler leurs problèmes sans plus attendre, en étant attentif.ve.s aux premiers signaux de souffrance et en allant chercher l'aide nécessaire auprès des bonnes interlocuteur.rice.s.