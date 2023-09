Au coeur du naufrage. Une enfant au coeur du naufrage

Le titanic, une bande dessinée de la nouvelle collection "Les aventureurs", à partir de 7 ans ! France, 1912. Louise est tout excitée : sa famille a pris la décision de quitter la France, direction les Etats-Unis et leurs promesses de nouvelle vie ! Mieux encore pour la petite passionnée de mécanique : ils vont traverser l'Atlantique à bord d'un gigantesque navire, le "Titanic" ! Louise est bien décidée à explorer tout le bateau - ses ponts, ses chaufferies, ses restaurants ou encore sa salle de radio - mais aussi à rencontrer le maximum de passagers. Très vite, elle va se lier d'amitié avec Hannah, une Allemande qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui va lui permettre de découvrir le luxe de la première classe. Mais une tragédie met un terme à ses découvertes : le 14 avril, en pleine nuit, le "Titanic" heurte un iceberg et, en quelques heures, s'enfonce définitivement dans les flots. Notre héroïne réussit à monter sur un bateau, mais ce drame marquera profondément l'Histoire comme la culture populaire. Ce nouveau tome de la collection "Les aventureurs" est l'occasion de revenir sur cet événement, mais aussi sur le contexte social, technique et politique de l'époque : à la hauteur du regard de la jeune Louise, tous les mystères du "Titanic" se dévoilent pour les lecteurs et les petits passionnés.