"Tourne, tourne, petit moulin, Tapent, tapent, petites mains. . ". Découvrez ou redécouvrez la célèbre comptine, dans ce livre à toucher qui ravira les tout-petits ! Un univers tendre et doux, avec des matières variées à toucher Au fil des pages, le tout-petit pourra toucher avec ses doigts des matières nombreuses et variés : les ailes du moulin, la fourrure du chat, la toile de jute du sac de farine, la coquille de l'oeuf de l'oiseau, les écailles des poissons, etc. De quoi appréhender plusieurs textures et s'en émerveiller ! Un moment parent-enfant complice et chantant Cette comptine incontournable des crèches et petites sections de maternelle se mime et se chante. Le tout-petit prendra plaisir à regarder les images, à observer son parent et à l'écouter chanter. Un moment de partage qui participe à son éveil au monde.