The Most Heretical Last Boss Queen - Tome 2

La future boss finale sauve tout le monde en utilisant ses compétences cheatées ! J'ai réalisé que je m'étais réincarnée en l'infâme reine Pride, la boss finale d'un otome game. Ayant appris qu'une troupe de nos chevaliers s'est fait attaquer, nous prêtons main-forte depuis l'arrière avec mon frère adoptif Stale, mais le risque d'effondrement de la falaise se renforce de minute en minute et le capitaine est piégé sous un éboulement ! Je dois le sauver de cette mort certaine ! Puisque c'est décidé, je dois vite me rendre sur le champ de bataille et sauver tout le monde du malheur en exploitant à fond mes capacités cheatées !