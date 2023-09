Don Juan Tome 1 : L'abuseur de Séville

Gare à celles qui croisent la route de Don Juan... Don Juan est un séducteur sans scrupules, toujours en quête d'aventures amoureuses. A Naples, il attire à lui, à l'aide d'un infâme subterfuge, la Duchesse Isabella, promise à Don Octavio, puis s'enfuit vers l'Espagne. Sur sa route, il trompera également la belle Tisbea avec le même aplomb. Comme toujours, il promet le mariage puis laisse derrière lui de jeunes femmes éplorées ! Désormais à Séville, il s'apprête à se jouer de la sorte de Dona Ana, dont son ami Mota est épris. Pendant ce temps, ses agissements scandaleux à Naples obligent son père à le condamner à l'exil. Mais rien ne semble arrêter Don Juan... Manipulateur, orgueilleux, il se moque des conventions et de la morale. La sentence divine ne tardera cependant pas à frapper d'une main vengeresse... De Molière à Richard Strauss, en passant par Mozart, Pouchkine et d'autres, la figure de Don Juan a traversé les siècles. Sous la direction de Luc Ferry, le mythe renaît en revenant à la pièce originelle de Tirso de Molina, jouée sur scène dès 1630, et nous fait découvrir toute la complexité perfide et démoniaque de ce personnage de légende.