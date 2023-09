Dieux et personnages de la mythologie nordique

Loki, Freyja, déesses et dieux, géants et nains : l'imaginaire nordique est peuplé d'êtres merveilleux et fascinants qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène, des séries aux mangas en passant par divers jeux. Ce dictionnaire, enrichi d'un index des lieux, nous entraîne au coeur de cet univers mythique où tous les éléments ont une histoire et où la ruse est le maître mot. Grâce à cet ouvrage, (re)découvrez la mythologie nordique et devenez incollable sur toutes ses plus grandes figures !