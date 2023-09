De l'éducation

La réflexion philosophique et spirituelle menée par l'un des penseurs les plus influents de notre époque vous aide à changer de perception sur l'éducation, le sens de la vie, la liberté individuelle, la nature de l'enseignement et son rôle dans l'édification de la paix. Au centre d'une éducation nouvelle figurent la connaissance de soi et l'éveil de l'intuition. Krishnamurti, qui toute sa vie porta un intérêt profond à l'éducation et à la construction d'écoles à travers le monde, examine ici avec minutie ce qui selon lui pose problème dans l'éducation actuelle, et plus particulièrement l'erreur d'enseigner "quoi" penser plutôt que "comment" penser.