La transhumance galactique des Fenjicks est menacée. Traquées depuis des millénaires par des reptiliens hermaphrodites, les Chalecks, ces créatures cosmiques intelligentes ne servent plus que de taxis vivants à travers l'espace. Après des années de servitude, leur nombre s'amenuise et leur espèce est menacée d'extinction. Mais leur mystérieux chant silencieux traverse toujours la galaxie. Il porte en lui les notes d'un nouvel espoir : le soulèvement des cybersquales. A travers le destin d'extraterrestres que rien ne prédestinait à la lutte, Le Chant des Fenjicks nous offre un roman choral où chaque voix est la pièce d'un puzzle, et chaque protagoniste, le rouage invisible d'une révolution qui le dépasse. Luce Basseterre signe une préquelle incroyablement réussie à La Débusqueuse de mondes et compose une mélodie silencieuse, violente et douce à la fois, qui vous emportera dans des contrées insoupçonnées. "Un univers foisonnant et imaginatif". La Geekosophe.