Les années mémoire 1974

En cette année 1975, il apparaît évident que les années fastes des Trente Glorieuses appartiennent à un passé révolu. L'ensemble des indicateurs économiques sont au rouge, témoignant de la gravité de la crise structurelle qui touche les nations occidentales. Le Premier ministre français Jacques Chirac, qui pensait entrevoir "le bout du tunnel" , est contraint de proposer un ambitieux plan de soutien à l'économie. La France est aussi éprouvée par de nombreux faits divers. Plusieurs rapts d'enfants sont à déplorer, dont celui du petit Christophe Mérieux, enlevé par le gang des Lyonnais. En parallèle, grâce aux Nations unies, 1975 est aussi l'Année internationale de la femme, ce qui ouvre la voie à l'organisation de nombreux événements. En France, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse - dite "loi Veil" - est officiellement promulguée. Dans le monde, l'heure est à la victoire des guérillas communistes : si les Etats-Unis se sont désengagés de l'Asie du Sud-Est, l'Union soviétique de Leonid Brejnev et la Chine de Mao Zedong continuent, elles, de soutenir militairement leurs "partis frères" dans l'ex-Indochine française. En cyclisme, Eddy Merckx domine les classiques mais doit cependant s'incliner lors d'un Tour de France particulièrement disputé face à Bernard Thévenet qui restera, à jamais, le tombeur du "Cannibale" . 1975 est aussi l'année d'une grande première dans l'histoire de l'exploration spatiale avec la réussite d'une mission conjointe entre l'Union soviétique et les Etats-Unis : le 17 juillet, les vaisseaux Soyouz et Apollo parviennent à s'amarrer dans l'espace. L'Europe elle aussi affirme ses ambitions cosmiques en se dotant d'une Agence spatiale européenne, fruit de la collaboration de onze Etats. C'est de façon beaucoup plus discrète que les jeunes Steve Jobs et Steve Wozniak conçoivent dans un garage l'un des tout premiers micro-ordinateurs qu'ils baptisent Apple I.