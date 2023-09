Les années mémoire 1972

En cette année 1972, les Trente Glorieuses vivent leurs derniers instants et l'heure est à la détente entre les blocs de l'Ouest et de l'Est. Richard Nixon effectue 2 séjours officiels et diplomatiques en Chine puis en URSS et poursuit le désengagement au Vietnam. Pendant ce temps, le terrorisme endeuille le monde : prise d'otages sanglante aux Jeux Olympiques d'été à Munich et l'Irlande du Nord tombe dans la spirale infernale de la violence. Au Burundi, déjà, les Hutus sont massacrés par les Tutsis. En 1972, le bilan accablant des morts de la route déclenche une vraie politique de sécurité routière et des crashs d'avions endeuillent la planète, dont la fameuse équipe de rugbymen dans la Cordillère des Andes. En France, les partis de gauche signent un programme commun et Georges Marchais prend la tête du Parti communiste. L'Union Européenne est renforcée par la signature du traité de Bruxelles qui acte l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume Uni. Sur les écrans s'affichent Michel Serrault dans " le Viager ", l'effrayant " Orange mécanique " de Stanley Kubrick et le 1er volet de la trilogie du Parrain, et, sur les murs de Paris, les fesses de Michel Polnareff ! Coté sport, Eddy Merckx gagne son 4è tour de France. Dans les airs et sur terre, le Concorde continue ses vols de présentation et la SNCF présente le Turbo train à grande vitesse - futur TGV - et c'est dans ce contexte innovant que la citadine de Renault la fameuse " R5 " voit le jour !