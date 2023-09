Les six piliers de la coopération. Dans la peau d'un pilote de chasse, construisez une nouvelle méthode de travail

Et si la solution à la perte de sens en entreprise passait par la reconstruction des notions de groupe et de coopération ? Une démarche qui nécessite de mettre en place un fort esprit de coopération, seul ciment durable des groupes performants. Vincent Berthelot a passé la moitié de sa vie au sein de l'aéronautique navale. Actuellement Commandant de l'Escadrille 57 S, il est chevalier de la Légion d'Honneur et décoré de la Croix de la Valeur Militaire avec citations pour ses missions en Afghanistan, en Libye, en Irak et en Syrie. Il intervient également comme formateur et conférencier sur les thématiques du leadership, de la coopération et de la gestion de la charge cognitive, notamment au sein de The Trusted Agency fondé par Laurent Combalbert. Dans cet ouvrage, il vous propose de vivre une expérience unique : en immersion à l'intérieur de son cockpit, vous remplirez à votre tour des missions qu'il a déjà effectuées. Vous aurez à faire des choix. A chaque étape, vous pourrez comparer vos décisions avec celles du narrateur et comprendre pas-à-pas pourquoi la notion de coopération de haute intensité, c'est-à-dire à un haut degré, est la seule manière de performer en équipe.