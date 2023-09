La bible des desserts. 500 recettes indispensables pour une farandole de douceurs !

Fondant au chocolat, carrot cake, crêpes mille trous, gâteau magique abricots et noisettes, Paris-brest, streusel, crème catalane, sorbet au melon, lunettes à la confiture, spéculoos, profiteroles, tarte au citron meringuée, baba au rhum aux fruits de la Passion, madeleines, mug brownie aux noix de pécan, guimauve au chocolat, îles flottantes... Découvrez 500 recettes délicieuses pour chaque envie gourmande ! Des grands classiques aux tartes et petits gâteaux, en passant par les desserts du monde, les recettes tout chocolat et les cakes, sans oublier les gâteaux pâtissiers ou encore les crèmes et les mousses, devenez un maître de la pâtisserie et épatez vos convives. Retrouvez également des techniques et recettes de base pour réussir votre propre pâte feuilletée, votre crème au beurre, votre caramel, votre appareil à flan, vos glaçages et vos coulis... Ne manquez plus d'inspiration pour finir vos repas en apothéose !