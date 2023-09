La Légende de Korra Tome 2 : Les ruines de l'empire

Pour assurer une paix durable au Royaume de la Terre, Korra doit faire confiance à un allié improbable ! A la veille de ses premières élections, l'avenir du Royaume de la Terre est menacé par son passé. Alors que Kuvira s'efforce de reconquérir son honneur, le sournois commandant Guan sape la paix que l'Avatar Korra a instaurée pour s'emparer du pouvoir. Korra et Kuvira doivent apprendre à travailler ensemble pour assurer l'avenir du Royaume de la Terre. Profitez de la suite des aventures d'Avatar, maintenant avec une nouvelle section de carnet de croquis et des commentaires d'artistes ! Ecrit par le co-créateur de la série Michael Dante DiMartino et dessiné par Michelle Wong , avec une consultation de Bryan Konietzko, c'est la suite officielle de la série télévisée !