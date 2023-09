Le guide Vinsta. Pour enfin comprendre ce qu'il y a dans ton verre

Tu penses que le vin n'est réservé qu'aux connaisseurs ? Nous, non ! Si tu es curieux et en quête de découvertes, tu as choisi le bon livre, signé Vinsta, le nouveau média sur la culture du vin, 100 % digital et 100 % made in France. En parcourant ses pages tu trouveras de quoi : Découvrir la diversité des terroirs, des cépages et des styles de vin de chaque région ; Te faire saliver avec des accords food & vins inédits ; Parcourir les régions viticoles et te rendre aux meilleures adresses pour déguster du vin ; Apprendre à déguster , servir et conserver ton vin comme un pro avec le strict minimum.