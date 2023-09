Ces noms propres devenus noms communs

Des inconnus célèbres ! Quels points communs entre Eugène Poubelle, le comte de Sandwich, le dieu Atlas et les soeurs Tatin ? Tous les jours, ou presque, nous utilisons leurs noms. A l'instar de Monsieur et Madame Pipelet, Louis Braille ou Alfred Nobel, ces noms propres nous sont devenus communs. Il existe même un mot un peu savant pour désigner cette figure de style : l'antonomase. Ce petit guide invite les enfants à découvrir des noms propres entrés dans notre vie quotidienne et remonter le chemin de leur origine. Un voyage croustillant et instructif qui nous promène à travers les sciences, l'histoire, la littérature, la géographie, la mythologie. Un livre facile d'accès, drôle, très illustré pour explorer ces noms propres devenus communs et malgré tout un peu... hors du commun.