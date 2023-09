Evaluer les difficultés d’écriture chez l’enfant et l'adolescent. Echelle ADE, 2e édition

L'échelle ADE décèle les écritures dysgraphiques dès le plus jeune âge. Elaboré à partir de l'étude statistique de plus de 1000 écritures pour les cycles 1 à 3, et plus de 600 pour le niveau secondaire (jusqu'à la 3e), ce test complet permet d'évaluer les compétences graphiques supposément acquises selon l'âge de l'enfant. Un matériel simple d'utilisation Grâce à la feuille de cotation, expliquée dans le livret puis dans le guide d'utilisation, le thérapeute pourra distinguer facilement les difficultés selon leur degré de sévérité, et établir un diagnostic qui prenne en compte la complexité du geste d'écrire. Un matériel original Ce test s'inspire des recherches sur l'approche dynamique de l'écriture ; il s'appuie sur des méthodes statistiques prenant en compte la complexité de la relation écriture/scripteur. En complément : ce livre permet de télécharger puis imprimer les fiches de passation.