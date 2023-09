Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age N° 135-1/2023

La revue de médiévistique contemporaine de référence Les Mélanges de l'Ecole française de Rome-Moyen Age proposent des contributions scientifiques originales dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie et des sciences sociales sur l'Italie et la Méditerranée du haut Moyen Age à la Renaissance. Ce nouveau numéro propose deux dossiers : l'un porte sur l'expérience multilinguiste menée sous la dynastie aragonaise du Royaume de Naples ; l'autre dessine de nouvelles pistes de recherche sur les économies domestiques de l'Italie de la fin du Moyen Age et du début de l'époque moderne.