Présences et représentations des corps des femmes dans la littérature et les arts. Reproduction, jouissance, pouvoir

Un volume pour tous ceux et celles que la littérature, les pratiques artistiques et les arts de la scène intéressent, en lien avec les questions de société telles que le genre et les sexualités, de l'ancien au plus extrême contemporain. A travers l'étude de textes et de spectacles, l'ouvrage collectif interroge les présences et les représentations du corps des femmes en se concentrant sur trois termes qui leur sont souvent associés sous forme d'injonctions et de clichés : reproduction, jouissance et pouvoir. Il s'intéresse surtout aux usages que les artistes, notamment les femmes, en font à l'époque moderne et contemporaine. Comment s'émanciper des stéréotypes, en jouer ou les contourner ? Ces récits et ces performances sont-ils politiques, sont-ils féministes ? Telles sont quelques-unes des questions à l'origine de ce volume polyphonique.