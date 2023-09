Réussir histoire-géographie géopolitique sciences politiques Tle

Les nouvelles spécialités du lycée ont des programmes ambitieux inspirés de questionnements de type universitaire. Les manuels à disposition des élèves sont restés sur un mode scolaire traditionnel qui ne permet pas de répondre à cette nouvelle approche. Les ouvrages parascolaires existant ne proposent que fiches et recettes sans vraiment permettre la transmission d'un savoir ni croiser les disciplines. Faisant suite au cours de 1re publié en 2022, le présent volume incarne l'esprit de la réforme. Il propose la construction méthodique d'un savoir à la manière d'un Malet-Isaac de jadis tout en adoptant les codes graphiques les plus contemporains et en variant échelles et points de vue pour mieux susciter la curiosité d'une génération moins habituée à une lecture soutenue. De nombreuses cartes, schémas, frises chronologiques, extraits d'oeuvres illustrent et agrémentent le propos.