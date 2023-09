49-3, 47-1, 40... contre-pouvoir en danger

Ce guide pratique a pour objectif essentiel de donner les clefs de lecture afin que les citoyens deviennent actifs pour peser sur les décisions prises à l'Assemblée Nationale. Cette institution, comme toute entreprise ou administration, a ses règles et ses procédures, que les citoyens doivent connaître pour concrètement utiliser le Parlement. Cet essai pédagogique permet ainsi de se repérer dans les travaux parlementaires, trouver le bon député pour alerter sur un sujet important pour vous, contacter les députés susceptibles de relayer une mesure dans un projet de loi, porter une information à la connaissance d'une Mission d'information... Il permet également d'appréhender ce qui se cachent derrière les petites phrases des articles de loi, et savoir comment les lobbys investissent et pèsent sur nos institutions. L'article 6 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. ". Alors si nous ne voulons pas que nos voix ne tombent pas comme feuilles mortes tous les cinq ans, investissons nos droits de citoyennes et citoyens en agissant au sein de l'Assemblée Nationale.