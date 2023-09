Comment j'ai arrêté de travailler pour mieux me réinventer. Devenez la magicienne de votre vie

Vivre une existence en adéquation totale avec sa personnalité. Créer, inventer, rêver... cela paraît simple sur le papier, mais est-ce réellement possible ? Cinquantenaire issue de la petite classe moyenne, Céline Onana raconte son parcours atypique. Assistante de direction pendant près de trente ans, elle expérimente un éveil spirituel qui bouleverse son esprit rationnel et la mène à pratiquer la loi de l'attraction, remettant en question son rapport au travail. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à " trouver du travail ", elle le crée et façonne sa vie au gré de ses envies. Un témoignage inspirant qui prouve que nous avons tous le pouvoir de créer la vie de nos rêves.