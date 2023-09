A table avec bébé

La diversification alimentaire peut ressembler à un véritable casse-tête. Entre calendriers restrictifs, âge et portions recommandées, les règles s'opposent et déroutent les parents. Et si le bon sens et l'écoute de notre bébé étaient la clé pour mener cette aventure gustative en toute sérénité ? C'est le pari audacieux que vous propose ce livre : initier bébé aux joies de la table sans se compliquer la vie et sans recette pénible, en s'adaptant à son développement, et en privilégiant sa liberté et son autonomie. Des repas à la carte où parent et enfant tisse un lien unique, dans un climat convivial et bienveillant, propice à la découverte des aliments et au bien-être du bébé et de toute la famille !