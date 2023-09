Bitcoin et cryptomonnaies. Le guide indispensable pour débuter et bien investir

Les monnaies virtuelles et le Bitcoin vous intriguent ? Vous rêvez de vous lancer vous aussi dans ce type d'investissement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? N'attendez plus et mettez-vous dès aujourd'hui dans la peau d'un apprenti " cryptoboursicoteur " ! Ce guide pratique et plein de bons conseils offre l'opportunité de pénétrer pas à pas dans l'univers des cryptomonnaies et d'en comprendre les rouages complexes sans prendre de risque démesuré. Gilles Quoistiaux, journaliste économique spécialisé en nouvelles technologies, s'est mis dans la peau d'un apprenti " cryptoboursicoteur " pendant trois mois, avec comme objectif fou de doubler son capital de départ (5000€). Dans ce récit, il relate étape par étape, dans un style accessible et décomplexé, les succès, les difficultés mais aussi les échecs rencontrés. En plus de ce partage, il décortique et explique les récentes déconvenues qu'a connu le monde de la cryptomonnaie. Au fil des conseils prodigués, les investisseurs en herbe comprendront mieux les dangers à éviter et, surtout, les opportunités à saisir dans leur course aux bitcoins.