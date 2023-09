Finlay Donovan est mortelle. Tome 1, Comment j’ai tué ton mari

Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peinent à décoller et mère célibataire de deux enfants. Le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit, son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et elle a même dû déposer à l'école sa fille de quatre ans, du Scotch dans les cheveux à la suite d'un incident capillaire. Alors qu'elle déjeune avec son agent pour discuter de l'intrigue de son nouveau manuscrit, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac : elle lui offre cinquante mille dollars pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'est pas une tueuse, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Il n'y a pas de mal à se renseigner après tout ! Mais à peine entrée dans le bar où travaille la potentielle victime, elle se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle. La réalité dépassera-t-elle la fiction ? " FINLAY DONOVAN EST UN PERSONNAGE SI ATTACHANT QU'ON SE LAISSE COMPLETEMENT HAPPER. " The New York Times