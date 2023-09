Chats de l'histoire

De l'Egypte des pharaons à la France de Richelieu, celle de Malraux ou de De Gaulle, en passant par les Cathares et les plus prestigieuses cours royales européennes, les chats hantent l'Histoire ! Derrière les grands Hommes, on trouve un chat. Ces félins, célèbres ou ignorés, en disent long sur le caractère des acteurs majeurs de notre histoire... Et que dire des chats explorateurs, des chats espions de la Seconde Guerre mondiale ou encore des chats chasseurs de Napoléon Bonaparte ? Ami ou ennemi des grands hommes, le chat est tour à tour simple témoin, victime symbolique ou héros national ! Dorica Lucaci nous propose d'apprivoiser 100 chats qui ont marqué notre histoire et laissé, l'air de rien, leur empreinte... Un passionnant voyage dans le temps pour partir à la découverte de chats étonnants.