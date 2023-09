La fin du silence. A l'écoute des violences masculines faites aux femmes

A qui s'adresser lorsque l'on est victime ou auteur de violences conjugales et sexistes ? Qui écoute, constate, accompagne, instruit, défend et juge ? Rarement entendues, et parfois ignorées, les professionnelles – éducatrices spécialisées, brigadières de police, médecins spécialisées en gynécologie, médecins légistes, avocates, magistrates – et les militantes oeuvrent pour que soient prises au sérieux les déclarations des victimes et les suivre tout au long d'un parcours le plus souvent tortueux, émaillé de multiples obstacles. Le présent ouvrage est le premier à donner la parole à des actrices engagées contre les violences faites aux femmes dans un assemblage inédit.