Typiques de l'architecture du XIXe siècle, souvent splendidement restaurés, les passages couverts de Paris font toujours le bonheur du promeneur parisien. Surmontés d'élégantes verrières, ces passages servent d'écrin à de nombreuses galeries de créateurs, petits ateliers d'artistes, librairies et autres échoppes curieuses dans lesquelles il fait bon flâner. Animés d'un véritable esprit de village, ils ont chacun leurs charmes et leurs secrets, à découvrir par de nombreuses photos et informations sur le temps passé et présent. Et pour en faire un véritable guide, on y retrouve aussi des anecdotes, des rencontres et des bonnes adresses, pour transformer une simple promenade en pause culturelle ou gourmande ! A feuilleter pour répondre à une envie précise, ou rien que pour rêver ! Bonnes adresses Points historiques Anecdotes et rencontres