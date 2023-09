Je m'initie au shiatsu et au do-in des éléments

Le shiatsu est une discipline japonaise qui se met en place à deux, avec un praticien et un receveur pour faire circuler le ki dans le corps de ce dernier. Le do-in permet de faire soi-même des exercices qui favorisent la circulation de l'énergie en amont de tout souci de santé. Dans cet ouvrage 100 % illustré, découvrez : Toutes les bases du shiatsu et du do-in : l'hygiène de vie, les liens avec la médecine chinoise... Un test pour définir votre profil énergétique en fonction des 5 éléments (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau). Les outils personnalisés pour vous rééquilibrer physiologiquement et émotionnellement : méridiens, huiles essentielles, alimentation... 12 planches qui illustrent les méridiens et les principaux points utilisés, et 69 photos qui accompagnent les mouvements pour une initiation simple et pratique. LE GUIDE POUR PRATIQUER LE SHIATSU EN HARMONIE AVEC LES 5 ELEMENTS