Halte aux métaux lourds

Saviez-vous que près d'un Français sur deux a dans le corps un taux de métaux toxiques supérieur aux recommandations officielles ? Alimentation, produits d'hygiène, traitements de santé, sans parler de la pollution ambiante, les métaux lourds sont omniprésents. Ils sont à l'origine d'une partie des maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer, SLA...), de nombreux troubles (fatigue chronique, dépression, fibromyalgie...), ainsi que de certains cancers, d'hypersensibilité chimique ou encore d'électro-hypersensibilité. Dans ce guide, vous découvrirez comment : " Identifier les métaux lourds et mesurer votre degré d'intoxication. " Prévenir la pollution et en réduire les sources au quotidien. " Vous détoxifier en toute sécurité et dans les meilleures conditions grâce à un programme en trois étapes naturelles à mettre en place sur une période de 3 mois à 1 an. " Choisir la bonne méthode et les meilleurs compléments selon vos symptômes. LE GUIDE POUR APPRENDRE A ELIMINER LES METAUX LOURDS EN TOUTE SECURITE, ET RETROUVER ENERGIE ET SANTE.