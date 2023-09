Le bureau des défunts. Chroniques

Des jeux vidéos qui semblent posséder un autre but que divertir. Un ancien détenu qui provient d'un autre temps. Des voitures autonomes qui n'en font qu'à leur tête. Des automates ménagers qui n'agissent pas différemment... jusqu'à des robots qui créent d'autres mondes. A travers les chroniques du Bureau des Défunts, Antoine Lencou rassemble huit nouvelles pour nous faire explorer les facettes d'un monde futur qui, à défaut d'être probable, est pour le moins possible. Est-il enviable ?? Antoine Lencou est du genre préoccupé. Nos origines, notre devenir, notre conscience, le but de notre existence, celui de l'univers, où il a rangé ses clefs... Des questions simples, quoi. Et puis, bien sûr, la Mort. D'ailleurs, s'il était breton, son nom, Lencou, s'écrirait probablement ainsi : "L'Ankou" . La Mort. Dans ses récits, la mort est souvent présente. Avec le nom qu'Antoine porte, elle ne devrait pas lui faire peur. Rien n'est moins sûr. Même ses personnages souffrent de ce handicap. Alors, dans le doute, restez courtois avec lui. On n'est jamais trop prudent.