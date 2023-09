L'art à portée de bébé, noir et blanc

A 2 mois, les bébés peinent à distinguer les couleurs. Ils voient le monde en clair-obscur et s'aident en repérant les contrastes. Ce qui ne les empêche pas d'observer avec attention tout ce qui les entoure ! Pour les émerveiller et stimuler leurs capacités visuelles, ce livre-accordéon en noir et blanc présente 16 oeuvres, à disposer à la verticale autour de votre enfant.