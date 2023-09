Le coeur plus fort que le crabe

2020, Maryline Dona apprend qu'elle souffre d'un adénocarcinome, un cancer du col de l'utérus. Alors que la pandémie de Covid-19 s'emballe, elle lutte pour garder la tête hors de l'eau, préserver ses deux enfants et vivre, surtout vivre. Elle raconte également le paradoxe de cette période, qui fut à la fois la plus sombre et la plus extraordinaire. L'amour, celui avec un grand A, est venu alors frapper à sa porte, et décupler sa volonté d'en finir avec le mal.