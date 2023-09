Le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. Par le concepteur de la plateforme Stratège Marketing

Stefan Lendi vous partage avec ce livre ses meilleures techniques, ses outils et ses conseils pour un marketing digital qui cartonne. En s'appuyant sur ce qui fait le succès de sa chaîne YouTube (https : //www.youtube.com/c/strategemarketing), Stefan aborde tous les concepts et les outils indispensables aujourd'hui : données, réseaux sociaux, référencement naturel, communautés. Il traite également les nouvelles problématiques du marketing digital et du e-commerce : protection des données (big data) et "data permission" ainsi que leurs conséquences. Enfin, il explore tout le potentiel marketing du web3 : métavers, NFT, blockchains, cryptomonnaies, et montre comment intégrer ces nouveaux outils pour avoir une stratégie digitale et e-commerce performante.