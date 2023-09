Susie, la belle vie... . Ou presque ! c'est d'abord l'histoire d'une petite fille " comme tout le monde " qui partage son quotidien. A travers les scènes et les lieux communs de la vie d'une enfant de 9 ans, elle explore ses émotions et propose au jeune lecteur d'apprendre à vivre avec les siennes. A la fois roman d'apprentissage et petit guide de développement personnel, ce livre est fait pour toutes celles et ceux qui souhaitent appréhender le monde et la vie avec bienveillance, joie et bonne humeur. Illustrations : Constance Pascal