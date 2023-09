Galina Rymbu est née en Sibérie en 1990. Voix majeure de la poésie contemporaine russe elle fait un constat brillant et sans concession d'un monde post-soviétique en décrépitude, où la misère seule a su s'installer, et le fascisme de moins en moins rampant. Son écriture vibre, elle doit conjurer la peur et inspirer la lutte. Une prise de liberté qui se fait par le corps, l'écriture est charnelle, la révolution naîtra d'une réappropriation des sens et de la langue. Galina se transcende sous nos yeux, exaltée, presque mystique, elle lutte par-delà les frontières du réel, "monde d'une seule signification" pour créer une langue à même de construire une communauté capable d'un autre avenir. C'est inspiré et puissant, tout ce qu'on rêve de la poésie russe ! Mais voilà, depuis 2017, Galina Rymbu est réfugiée à Lviv, en Ukraine, avec sa famille. Tu es l'avenir s'ouvre sur le poème traces, une lecture suffocante, où la poésie apparaît comme tout dernier refuge.